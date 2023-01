Szczecińskie WOPR otrzymało nowe pick-upy, łódź i samochód szkoleniowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowy sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do Szczecińskiego WOPR-u.

To cztery auta typu pick-up, łódź oraz szkoleniowy samochód do działań operacyjnych. Sprzęt, który przekazał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, ma usprawnić oraz przyspieszyć działania m.in. na terenach wodnych w sezonie letnim i zimowym.



W zeszłym roku tych interwencji było aż 538 - mówi Apoloniusz Kurylczyk, prezes WOPR-u województwa zachodniopomorskiego.



- Uczestniczyliśmy w różnego rodzaju działaniach, zarówno poszukiwawczych, jak i stricte ratowniczych, gdzie udzielaliśmy pomocy. Jak również w tych sytuacjach, w których niestety tej pomocy nie udało się udzielić. Dzięki takiemu wsparciu, bo to ponad milion złotych, którego jeszcze do tej pory nigdy nie otrzymaliśmy, nasze przysłowiowe "podanie reki" będzie jeszcze szybsze - mówi Kurylczyk.



Bezpieczeństwo powinno nas łączyć - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Czym lepszy, bardziej profesjonalny, nowszy i niezawodny sprzęt, to niesienie pomocy jest łatwiejsze. Również praca ratowników jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Pracujemy nad tym, żeby jeszcze w przyszłym roku, żeby cały czas Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miało to wsparcie ze wszystkim możliwych stron. To jest niezwykle ważne, żebyśmy się na tę pomoc składali - mówi Bogucki.



Sprzęt zakupiono dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.