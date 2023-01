W lasach regionu coraz mniej saren. Winny jest... człowiek

Fot. pixabay.com / nontico (CC0 domena publiczna)

Sarny giną na drogach regionu. "To główny powód dla którego zmniejsza się populacja tych zwierząt w lasach w Zachodniopomorskiem" - mówi Maciej Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Jak dodaje trzeba to brać pod uwagę, planując polowania: - Liczebność saren bardzo mocno spada, ostrzał jest bardzo duży. A jednak nie za bardzo bierze się to pod uwagę przy planowaniu łowieckim. Druga sprawa, to ogromna śmiertelność saren na drogach. Prawdopodobnie znacznie większa niż pozyskanie łowieckie... - dodaje Tracz.



- Winne nie są drapieżniki - podkreśla Tracz: - Ja bym był bardzo daleki od wniosku, że skoro spada liczebność sarny w województwie zachodniopomorskim, to oznacza, że jest za dużo rysi... Trudno jednak skonfrontować - choćby w wyobraźni - te 30 rysi z ogromną liczbą obecnych tu myśliwych. Kompletnie nie ma tu o czym mówić...



Z danych Lasów Państwowych wynika, że w zachodniopomorskich lasach żyje ponad 35 tysięcy saren.