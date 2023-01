Ukrainiec wygrał konkurs o Polsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ukrainiec wygrał konkurs wiedzy historycznej o Polsce. 18-letni Pavla Kostiuka na co dzień uczy się w I LO w Białym Borze. Do Polski przyjechał sam w momencie, gdy na Ukrainie wybuchła wojna.

To właśnie wtedy zainteresował się historią naszego kraju. Spośród 30 najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim zajął pierwsze miejsce w finale konkursu "Legiony Polskie we Włoszech"



Jak mówi sam Pavla, wiedzę czerpał z książek. - Lubię historię wojskowości, historię Polski jako kraju, w którym teraz mieszkam. Ciekawe było dla mnie, jak Polacy walczyli o swoją niepodległość. Na Ukrainie uczymy się trochę historii Polski, ale tylko o kilku tematach. Chciałbym dowiedzieć się więcej o historii Polski.



Pytania dotyczyły wiedzy o losach Polski w epoce porozbiorowej do czasów powstania Księstwa Warszawskiego z przełomu 18 i 19 wieku - mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk.



- Mamy nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia inicjatywa, konkursy będą kontynuowane, dzięki nim młodzież może poznać historię Polski, zarówno 19 jak i 20 wieku. Dzięki poznawaniu przeszłości mamy takie poczucie podmiotowości, tożsamości, wiemy kim jesteśmy.



Konkurs został przygotowany przez pracowników naukowych Archiwum Państwowego i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.