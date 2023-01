"Nie ma szans na to, żeby ograniczyć ilość ścieków zrzucanych do Odry"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rzeka Odra jest zasolona, złota alga nadal pojawia się w rzece, na szczęście jest jej niewiele, ale stwarza potencjalne zagrożenie - to wnioski z sesji naukowej w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Odra jest zanieczyszczona - mówi profesor Robert Czerniawski z Instytutu Biologii.



- Tak się dzieje, że te ścieki płyną dalej. Chodzi głównie o zakłady przemysłowe, które je zrzucały i zrzucają dalej. Oczywiście są to ścieki legalne. Jak się okazuje, to co dla człowieka jest legalne, wcale nie jest dobre dla przyrody. Odra nam to pokazała, pokazuje i będzie pokazywać, że to jest dla niej złe. Aczkolwiek nie ma szans na to, żeby ilość tych ścieków zrzucanych do Odry ograniczyć - mówi Czerniawski.



Najwięcej zanieczyszczeń jest w górnym biegu Odry - mówi Justyna Kobos z Uniwersytetu Gdańskiego, która w ostatnich miesiącach badała występowanie złotej algi w Odrze.



- One są w niewielkich ilościach. Może się jednak zdarzyć, że w sprzyjających warunkach znowuż zaczną się namnażać. Na pewno cały czas bardzo dużo jest ich w Kanale Gliwickim - mówi Kobos.



W Stanach Zjednoczonych walka ze złota algą i zasoleniem rzek trwa od 60. lat.