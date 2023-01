Miasto ma projekt zagospodarowania Łasztowni

Łasztownia, Szczecin. Fot. Wojciech Ochrymiuk

Bez centrum handlowego na Łasztowni - za to z większą ilością zieleni oraz zabudową mieszkaniową i mostem Kłodnym - miasto przedstawia projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nadodrzańskiej części Szczecina.

"Likwidacja możliwości lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych" - między innymi takie informacje przesłało biuro prasowe szczecińskiego urzędu miasta. Jak również czytamy w komunikacie, firmy które prowadzą tam działalność będą to mogły robić dalej.



Jednocześnie miasto zapewnia, że zaplanowano więcej publicznych bulwarów, placów czy alei: to między innymi dwa nowe parki, czyli Wyspa Grodzka i teren wzdłuż Bulwaru Gdyńskiego. Wydział urbanistyki przypomina, że na Łasztowni jest wiele obiektów pod nadzorem konserwatora zabytków. Zakłada "wprowadzenie śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej w miejscu przedsiębiorstwa cukierniczego Gryf".



Mowa także o wprowadzeniu linii tramwajowej przez jeszcze nieistniejący most Kłodny i budowę dwóch przepraw pieszo-rowerowych.



Oczywiście to tylko plan, który określa, co mogłoby powstać na Łasztowni. Dokument muszą jeszcze przegłosować szczecińscy radni.