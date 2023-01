Kontrola w zakładach w Szczecinie

Fot. WIOŚ Szczecin Fot. WIOŚ Szczecin Fot. WIOŚ Szczecin Fot. WIOŚ Szczecin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie skontrolował zakłady produkcyjne w mieście. To z powodu znacznego wzrostu stężenia dwutlenku siarki w powietrzu. Zgłoszenia w tej sprawie wpłynęły do inspektoratu między innymi w środę. Analizując dane meteorologiczne wytypowano zakłady do kontroli.

Skontrolowano Elektrownię Szczecin przy ul. Gdańskiej, Elektrociepłownię PGE EC o. Szczecin przy ul. Szczawiowej, PGE Dolna Odra w Nowym Czarnowie, elektrociepłownię SEC Szczecin przy Dąbskiej, Zakład Unieszkodliwiana Odpadów przy Logistycznej i Zakłady FOSFAN SA.



Nie stwierdzono zwiększenia emisji SO2 do atmosfery z tych punktów.



Nie udało się ustalić odpowiedzialnego za przekroczenie ilości dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym. Inspektorzy kontynuują czynności w terenie.



Rozpoczęto kontrolę w ZCH Police. Obecnie stężenie tlenku siarki w powietrzu jest już w normie.