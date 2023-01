"Dwunastka" wyrusza na misję do Rumunii

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Emocje na bok, bo nadchodzi czas kolejnej misji zagranicznej. Żołnierze XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego wyruszają do Rumunii.

Przez pół roku będą oni wymieniać się doświadczeniami w tamtejszym korpusie NATO. Trzon kolejnej zmiany stanowić będą żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.



Pożegnanie żołnierzy odbędzie się o godzinie 10:00 w koszarach w Stargardzie.



- Czas misji to wyzwanie również dla rodzin żołnierzy - przyznaje major Błażej Łukaszewski, oficer prasowy "Dwunastki": - Przez okres około pół roku nie będą siebie widzieć na żywo, nie ma co ukrywać, że jedni i drudzy będą za sobą tęsknić. W trakcie takich pożegnań bardzo często pojawiają się różnorodne emocje wśród rodziny. Natomiast, z reguły żołnierze nie pokazują swoich emocji w trakcie takich uroczystości, oni są już wówczas bardzo mocno skupieni na postawionym zadaniu.



XII zmiana PKW Rumunia jest wyjątkowa również z tego powodu, że po raz pierwszy w historii Wojska Polskiego jej dowódcą będzie kobieta. To major Katarzyna Lachowicz.



Relacji z pożegnania żołnierzy szukajcie w wiadomościach Radia Szczecin oraz w popołudniowym magazynie "Wszystko na Gorąco".