38 kg narkotyków w mieszkaniu szczecińskiego rapera. Akcja CBŚP w Szczecinie [ZDJĘCIA]

38 kilogramów różnego rodzaju narkotyków o czarnorynkowej wartości miliona 300 tysięcy złotych przechwycili w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.

Zatrzymano "dilera", który jest członkiem narkotykowego gangu. To także znany raper, który występuje pod pseudonimem OG Olgierd. Jego niektóre utwory mają w Internecie po kilka milionów odsłon.



Zatrzymany w Szczecinie mężczyzna miał - w swoim mieszkaniu - magazyn różnego rodzaju narkotyków. Policjanci zabezpieczyli 18 kilogramów 3CMC - substancji podobnej do klefedronu. Mężczyzna handlował także marihuaną, której funkcjonariusze CBŚP znaleźli u niego 17 kilogramów, miał też blisko 3 kilogramy amfetaminy i kokainę.



Łącznie, gdyby na czarnym rynku sprzedał posiadane środki odurzające, mógł zarobić milion 300 tysięcy złotych. Policjanci na poczet przyszłych kar zabezpieczyli ponad 150 tysięcy złotych.



W szczecińskim wydziale Prokuratury Krajowej zatrzymany usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu znaczną ilością narkotyków. Trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.