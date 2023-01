Grupa Speed upolowała kolejnego pirata drogowego [WIDEO]

Mat. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Wysoki mandat, 22 punkty karne i zatrzymane prawo jazdy - to efekt nieodpowiedzialnej jazdy 23-letniego kierowcy zatrzymanego pod Kołobrzegiem.

Kierowca został zatrzymany przez policjantów z kołobrzeskiej grupy Speed. Jadący drogą wojewódzką nr 102 w podkołobrzeskiej miejscowości Błotnica podjął decyzję o wyprzedzaniu pomimo tego, że z naprzeciwka nadjeżdża inny pojazd. Do zdarzenia doszło tuż przed maską nieoznakowanego radiowozu wyposażonego w wideorejestrator.



Kolejnym przewinieniem 23-letniego kierowcy było przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 73 km/h. W miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość to 50 km/h, jechał 123 km/h. 23-latka zatrzymano do kontroli, w konsekwencji jego brawurowej jazdy został ukarany mandatami na łączną kwotę 3000 złotych i 22 punktami karnymi.



Mężczyzna na dłuższy czas pożegnał się też z kierownicą, gdyż jego prawo jazdy zostało zatrzymane na okres trzech miesięcy.