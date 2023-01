"Będzie kiepsko, gdy zaczniemy oszczędzać na kulturze"

15-lecie Fundacji Akademia Muzyki Dawnej w Szczecinie - jej prezeska podsumowuje w Radiu Szczecin działalność instytucji. Dr Urszula Stawicka mówiła dziś w "Rozmowie pod krawatem" bardzo skromnie.

- Mam absolutną pewność tego, że my docieramy do wąskiego i elitarnego grona odbiorców; nie robimy imprez na stadionach, w związku z tym dla przeciętnego Kowalskiego na ulicy Szczecina możemy być nierozpoznawalni. Ale warto. A co dzieje się w szeroko pojętej kulturze? To oczywiście jest złe i przykre i będzie to pokutować w następnych pokoleniach. Kultura jest tym, co tworzy nas jako społeczeństwo. Jeżeli zacznie się na tym oszczędzać, to jest - niestety - bardzo kiepsko - oceniła.Najnowsza aktywność fundacji to m.in. projekt "Wczoraj i dziś - polsko islandzki dialog muzyczny" pod honorowym patronatem ambasadora Islandii w Polsce.W środe na Akademii Sztuki w Szczecinie wykład online: "Liturgiczna muzyka islandzka na tle średniowiecznych tradycji północnej Europy" wygłosi dr Agnieszka Budzińska-Bennett - wokalistka i harfistka.