Radni PiS apelują do prezydenta Szczecina, by nie wykluczał Prawobrzeża

Prawobrzeże Szczecina jest marginalizowane - uważają radni PiS.

Apelują do prezydenta o zmianę swoich decyzji.

Chodzi głownie o zamknięcie dwóch ważnych miejsc dla mieszkańców. Od nowego roku z Prawobrzeża zniknął punkt Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Filię zlikwidowała także spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Radni zwracali też uwagę na wykluczenie komunikacyjne mieszkańców.Prezydent Szczecina nie lubi chyba mieszkańców Prawobrzeża - mówił Marcin Pawlicki- Apelujemy do prezydenta miasta, żeby nie odsuwał się od mieszkańców Prawobrzeża, żeby te dwie ogromne dzielnice Szczecina zbliżyć do siebie, a nie oddalać. Mieszkańcy również - za naszym pośrednictwem - apelują do prezydenta, aby Szczecińskiego Centrum Świadczeń nie likwidować - powiedział.NiOL tłumaczył, że filia zamykana jest z powodu małej frekwencji.- Jaka mała frekwencja?! Kiedy punkt był otwierany NiOL tłumaczył, że będą banery, ulotki do skrzynek pocztowych, spoty w telewizji... Niczego takiego nie było. O zamknięciu niektórzy mieszkańcy dowiedzieli się teraz, a nie wiedzieli, że taki punkt istnieje - zaznaczyła Stefania Biernat, radna PiS.Punkt Szczecińskiego Centrum Świadczeń na lewobrzeżu działa przy ulicy Kadłubka.