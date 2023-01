Zakochała się w Szczecinie. Finalistka talent show rozpoczyna trasę koncertową [WIDEO]

Natalia Szczypuła, jedna z gwiazd 11. edycji programu "Voice of Poland" rozpoczyna swoją trasę koncertową od występu w Szczecinie. "Szczypuła i Szczecin brzmią tak podobnie, że nie mogło być inaczej" - mówiła w naszym porannym programie artystka.

Szczypuła swoimi występami promuje płytę pod tytułem "Więcej". Właśnie więcej od Natalii usłyszymy już niebawem, bo 3 lutego wystąpi ona w Szczecinie.- Bardzo się cieszę. Szczecin jest piękny. Nie miałam wcześniej okazji go poznać, bo daleko. Pochodzę z Nowego Sącza, a mieszkam we Wrocławiu. Już nie mogę się doczekać aż przyjedziemy tutaj i poznamy szczecińską publiczność - przyznała wokalistka.Natalia Szczypuła uchodzi za artystkę, która idzie swoją, muzyczną drogą. Zapytana o to, dlaczego nie kieruje się trendami odpowiada, że śpiewa to, co gra jej w sercu.- Wszystko, co tworzymy, jest z serca. Jest bardzo szczere. Nie próbujemy nikogo naśladować, ani dopasowywać się do mody. Gramy i śpiewamy to, co jest w naszych sercach i głowach. Chcemy być autentyczni - powiedziała Szczypuła.Pochodząca z Nowego Sącza wokalistka zdobyła w tym roku nagrodę podczas Ladies' Jazz Festival w Gdyni.