Fot. pixabay.com / geralt (CC0 domena publiczna)

Będą trzy podziemne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w Szczecinie. To jeden ze zwycięskich projektów SBO 2022.

Kosze pojawią się w trzech miejscach w centrum: u zbiegu ulic Wielkopolskiej i Śląskiej, Więckowskiego i Śląskiej, a także na Rayskiego.



W każdym z punktów zamontowany zostanie komplet trzech pojemników jednokomorowych, przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła.



Postawi je firma z Wielunia. Termin wykonania zamówienia to maksymalnie 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. Koszt - to ponad 400 tysięcy złotych.