Ceny gazu w dół. "Jesteśmy zabezpieczeni"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O prawie jedną piątą spadną ceny gazu dla przedsiębiorstw. PGNiG zdecydowało się na obniżkę.

Przedstawiciele spółki wyjaśniają, że decyzję podjęli po analizie tego, co dzieje się na rynku i zabezpieczeniu dostaw surowca.



Jak mówił profesor Jarosław Korpysa w audycji "Rozmawiamy o pieniądzach" - w Polsce rzeczywiście na razie nie ma obawy o to, że zabraknie gazu, choć sytuacja na świecie była trudna.



- Podpisaliśmy kontrakty z najważniejszymi graczami na świecie, w tym z graczami amerykańskimi, którzy są liderami pod względem gazu skroplonego i ten gaz będzie dostarczony do Świnoujścia. Od strony - tak zwanego - bezpieczeństwa energetycznego się zabezpieczyliśmy. To jest więc ważne, żebyśmy stali się eksporterem gazu - tłumaczył Korpysa.



Eksperci wskazują, że za zawirowaniami na rynku gazu stoi m.in. Rosja, która wykorzystywała surowiec do energetycznego szantażu.