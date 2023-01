25 milionów dla Politechniki Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

25 milionów złotych otrzymała Politechnika Morska w Szczecinie z rezerwy budżetowej. Symboliczny czek przekazał w piątek rektorowi uczelni wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

To wsparcie dla nowych kierunków studiów, które mają kształcić kadry na Morskie Elektrownie wiatrowe - mówił wiceminister Marek Gróbarczyk.



- Branża otwiera się całkowicie na nowo. To przede wszystkim przez fakt postawienia turbiny wiatrowej i rozpoczęcie kształcenia w tym obszarze - podkreślał wiceminister Gróbarczyk.



Politechnika Morska wybudowała już symulator wiatraka przy ulicy Willowej. Pieniądze uczelnia przeznaczy na kolejne symulatory - powiedział rektor Politechniki Morskiej Wojciech Ślączka.



- Zgodnie z planem inwestycyjnym będziemy wydawać środki na budowę rozproszonego centrum symulacyjnego w uczelni, które uzupełni nasze symulatory, a niektóre wymieni na najnowszej generacji. W pieniądze doposażymy trzy wydziały, które pracują na rzecz offshore, szczególnie mówię o wydziałach: mechanicznym, elektrycznym i nawigacyjnym - zaznaczał rektor Ślączka.



25 milionów złotych to skarbowe papiery wartościowe.