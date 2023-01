Żołnierze szczecińskiej "Dwunastki" lecą do Rumunii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Mandat tej misji zależy od posunięć Federacji Rosyjskiej" - mówią otwarcie żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, którzy niebawem wylatują do Rumunii. Tam stworzą XII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Podstawowym celem wylotu do Rumunii jest nauka - mówi starszy sierżant Piotr Andrzejczak z 12. Brygady Zmechanizowanej.



- Przede wszystkim mamy za zadanie szkolić się wraz z naszymi odpowiednikami z państw sojuszniczych NATO. Naszym zadaniem jest również utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia działań - podkreśla Andrzejczak.



Nie można jednak nie patrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie - dodaje dowódca kontyngentu major Katarzyna Lachowicz.



- Mandat tej misji, w odróżnieniu od wielu innych kontyngentów, jest zmienny i zależy w dużej mierze od aktywności Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, czy wobec NATO - zaznacza Lachowicz.



Żołnierze ze Szczecina opuszczą kraj na początku lutego. Do Polski wrócą za pół roku.