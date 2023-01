Kołobrzeskie autobusy pojadą (nieco) inaczej

Nowe rozkłady jazdy będą obowiązywały od 1 lutego. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zmiany w kołobrzeskich autobusach miejskich - najpopularniejsze linie czeka wydłużenie trasy przejazdu. Wszystko po to, by pokryć zlikwidowane połączenia, które były dla przewoźnika nierentowne.

Pasażerów miejskich autobusów w Kołobrzegu czeka zmiana sieci komunikacyjnej. Komunikacja Miejska po przeprowadzeniu analizy wszystkich miejskich linii dokonuje całkowitej likwidacji autobusu nr 2 i ograniczenia do kursów sezonowych linii nr 3. Ulice, z których znikną te połączenia obsłużyć mają najbardziej popularne autobusy, czyli "czwórka", "piątka" i "szóstka", których trasy zostaną wydłużone.



Zmiany mają pozwolić spółce wprowadzić oszczędności na nierentownych połączeniach. Michał Jaczyński, prezes spółki mówi, że analiza sieci komunikacyjnej trwała przez ostatni rok.



- Przeanalizowaliśmy dokładnie wszystkie linie, ich rentowność, obłożenie... Staraliśmy się, by to, co zabieramy, co skracamy zastępować innymi liniami. Wydaje nam się, że nie będzie miejsca w Kołobrzegu, które będzie jakkolwiek wykluczone komunikacyjnie lub utraci to, co miało - zapewnia prezes Jaczyński.



Nowe rozkłady jazdy będą obowiązywały od 1 lutego. Miejski przewoźnik nie przewiduje natomiast podwyżek cen biletów.