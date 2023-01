Zatrzymany wandal, który zniszczył figurę Matki Boskiej w Noskowie

Policja zatrzymała wandala, który zniszczył kapliczkę w Noskowie w powiecie sławieńskim.

To młody mężczyzna - ma ponad 30 lat i jest mieszkańcem wsi. Był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany i przyznał się do zniszczenia figury.- Satysfakcja wielka, że został zatrzymany natomiast - z drugiej strony - ból, bo to młody mieszkaniec naszej miejscowości. Tym bardziej przykro, że doszło do takiego incydentu. Jak się okazuje, był pod wpływem alkoholu, tym większy szacun dla naszej policji, że chłopaki stanęli na wysokości zadania - mówi sołtys Noskowa, Stanisław Motykowski.Mężczyzna zerwał i połamał koronę z figury Matki Boskiej i wyrwał krzyż. Figura znajduje się w gablocie, która również została uszkodzona.Sołtys wyznaczył nagrodę dla osób, które pomogą znaleźć sprawcę. 500 złotych jednak przekaże teraz na odnowienie kapliczki.