Pierwsza w historii WP. Kobieta dowódcą misji zagranicznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest pierwszą kobietą w historii Wojska Polskiego, która stanie na czele misji zagranicznej.

Major Katarzyna Lachowicz z 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina przygotowuje się do wylotu do Rumunii.



Tam będzie dowodzić kontyngentem wojskowym przez najbliższe pół roku. To nie ma żadnego znaczenia - przekonuje major Lachowicz.



- Ja przez 16 lat swojej służby wojskowej, staram się udowodnić, że nie ma absolutnie żadnej różnicy między kobietą żołnierzem a mężczyzną żołnierzem. To co się dzieje teraz jest tego najlepszym przykładem i dowodem. To jest po prostu takie samo zadanie, jak każde inne, zadanie, które się wykonuje. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia czy to kobieta czy mężczyzna. Moro jest moro, płeć się nie liczy - podkreśla Lachowicz.



Major Lachowicz w swojej karierze była już na misjach zagranicznych w Iraku oraz Afganistanie.



Jej współtowarzysze podkreślają, że "nie boi się podejmować decyzji oraz jest stworzona do stawiania czoła nowym wyzwaniom".