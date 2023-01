Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Złamał nos mężczyźnie w autobusie - teraz 24-latek odpowie za swój czyn przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w lutym ubiegłego roku w Szczecinie. Podejrzany w autobusie linii 107, bez powodu, uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni oraz pięścią w policzek, a także kolanem w twarz, co spowodowało złamanie nosa.



24-latek został zatrzymany. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.