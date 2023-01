Świnoujście: Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. "Coś jest nie tak"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Autobusy za złotówkę, ale co godzinę. Mieszkańcy Świnoujścia są rozczarowani zmianą rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, mimo niższych cen za bilety.

W styczniu w życie wszedł nowy rozkład jazdy świnoujskich autobusów. Pasażerowie komunikacji autobusowej wciąż nie mogą się do niego przyzwyczaić i oceniają go raczej jednomyślnie.



- Oczywiście, że za rzadko jeżdżą. - Tamten rozkład był korzystniejszy, teraz jeździ co godzinę, coś jest nie tak. - W weekendy jeżdżą jeszcze rzadziej, ciężko dojechać gdzieś tym autobusem - mówią mieszkańcy.



Transport publiczny w Świnoujściu wkrótce odegra bardzo ważną rolę, bo z chwilą otwarcia tunelu będzie miał przejąć część pasażerów, którzy samochody pozostawią na parkingach.



- Bardzo dużo inwestycji w komunikacji autobusowej, nowa baza komunikacji, nowe autobusy. Mieszkańcy jeżdżą za złotówkę, bardzo duża grupa mieszkańców jest w ogóle zwolniona z opłat - podkreśla Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



Kolejne zmiany przyjdą w czerwcu, gdy autobusy kursować zaczną przez tunel. Być może będzie to dobry moment także na powrót do bardziej przystępnego rozkładu.