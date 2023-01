Związkowcy domagali się więcej... piwa. Wystawa pt. "Bieguny Pamięci"

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Wyjątkowy dokument będzie prezentowany na wystawie PRL pt. "Bieguny Pamięci", która powstaje w Centrum Dialogu Przełomy.

Dokument to wniosek związków zawodowych, aby w sklepie w szczecińskim Sądzie Wojewódzkim było więcej piwa.



- Pismo pochodzi z 1955 roku - mówi Paula Sendra z Centrum Dialogu Przełomy: - Trafiło do nas pismo pracowników Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, którzy zwracają się z zażaleniem, że w kiosku nie ma w asortymencie: piwa, lemoniady, oranżady oraz słodyczy. Myślę, że to duża ciekawostka...



Związkowcy piszą, że przez Sąd Wojewódzki i Sąd Powiatowy przewija się dziennie tysiące osób i dlatego w sklepiku w budynku przy Narutowicza brakuje napojów w tym piwa, lemoniady i oranżady.



- To jest takie bardzo ciekawe, bo w obecnych realiach nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, aby pracownik mógł żądać alkoholu, gdy mówimy o pracy. Obok tego dokumentu, są też butelki po piwach oraz papierosy klubowe - podkreśla Sendra.



Wystawa PRL pt. "Bieguny Pamięci" zostanie otwarta w najbliższą środę w ramach obchodów siedmiolecia powstania Centrum Dialogu Przełomy.