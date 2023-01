Bursztyn, jak z filmu "Jurassic Park" [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Niezwykłe odkrycie rodziny z Zabrza, która spędzała ferie w Kołobrzegu. W czasie warsztatów szlifowania bursztynu natrafiła na rzadki i bardzo cenny okaz.

Jedna z atrakcji w czasie zimowych ferii stała się przygodą na całe życie. Joanna i Marcin Kowolowie zabrali dzieci do kołobrzeskiego Muzeum Bursztynu. Na miejscu rodzina wzięła udział w warsztatach szlifowania "złota Bałtyku". W pewnym momencie młodsza córka, Gosia dokonała niezwykłego odkrycia. Wewnątrz bryłki zatopiona była pszczoła.



- Szlifowałam już ten bursztyn i zobaczyłam, że coś jest w środku i poinformowałam o tym pana. Głównie było widać jakieś kawałki drewna, nie spodziewałam się, że znajdę pszczołę - opowiada Gosia.



Kamil Staszczak, właściciel muzeum mówi, że w czasie swojej 15-letniej pracy taki okaz widział zaledwie dwukrotnie: - W pierwszej sekundzie myślałem, że to jest jakaś większa mucha, dopiero później zobaczyłem po odwłoku, że to jednak ma postać pszczoły i pogratulowałem im, mówiąc, że są naprawdę zwycięzcami. To jak szóstka w Lotto, albo i lepiej.



Okazało się, że bryłka, za którą rodzina zapłaciła 70 zł nagle zyskała wartość kilkunastu tysięcy. Turyści podjęli decyzję, że przekażą bursztyn w depozyt do muzeum, by zwiedzający mogli również nacieszyć oko ich odkryciem. W zamian otrzymali dożywotni darmowy wstęp do muzeum.