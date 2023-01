Polscy nauczyciele odznaczeni w Berlinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nauczyciele z Polskiego Towarzystwa Szkolnego "Oświata" w Berlinie zostali odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

To wyróżnienie również dla całej naszej instytucji, która mierzy się z brakami kadrowymi - mówi nauczyciel Jakub Nowak. - Szczerze mówiąc, gdybyśmy mieli możliwość pozyskiwania większej liczby nauczycieli, mielibyśmy możliwość uczenia w większej liczbie punktów. Naszym głównym problemem jest brak stabilności finansowej i to, że nasi nauczyciele zarabiają znacznie mniej od nauczycieli, którzy pracują w niemieckim systemie szkolnym.



Potrzeba zaangażowania większej liczby pedagogów jest ogromna - dodaje konsul RP w Berlinie Marcin Król. - Łączna grupa nauczycieli, którzy uczą języka polskiego jako ojczystego na terenie Berlina, nie jest duża. To jest kilkanaście osób, które są w większym stopniu w to zaangażowane. Życzylibyśmy sobie, żeby w przyszłości nauczycieli polskich było znacznie więcej, ale ku temu muszą być stworzone warunki, również finansowe. Tu liczymy na wsparcie władz niemieckich.



Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" powstało w 1896 roku. To najstarsza polska organizacja działającą w obszarze nauczania języka polskiego w Niemczech.