Uczelnia współpracuje ze szczecińskim szpitalem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińska filia Collegium Humanum oraz szpital MSWiA w Szczecinie podpisały w sobotę umowę o współpracy.

W jej ramach studenci psychologii zapoznają się ze specyfiką pracy w placówce medycznej.

- To szansa na zdobycie cennego doświadczenia - mówi dyrektor gabinetu rektora Collegium Humanum Dominik Piekarski. - Przede wszystkim będzie się to odbywać na zasadzie zajęć praktycznych. To bardzo ważne, ponieważ my Collegium Humanum stawiamy na to, aby naszymi wykładowcami byli praktycy, aby nasi studenci nabywali wiedzę przede wszystkim w praktyce, bo wtedy mają największe korzyści i największe możliwości do nauki tego, czego chcą się nauczyć.



Dla szpitala to okazja do pozyskania wykwalifikowanych pracowników - dodała dyrektor szpitala MSWiA doktor Elżbieta Kasprzak. - Współpraca pomiędzy uczelnią, a w naszym szpitalu, wiedząc o tym, że studenci psychologii będą mieli u nas praktyki, jest bardzo istotna. Gdyż myślę, że przyszli nasi pracownicy, bo brakuje nam kadry, będą zdobywać wiedzę praktyczną na gruncie szpitala MSWiA.



Podczas uroczystości podpisania umowy, władze uczelni ogłosiły zwycięstwo Collegium Humanum w plebiscycie "Uczelnia Roku" w województwie zachodniopomorskim.