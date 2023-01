Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

12 osób, w tym dziewięcioro dzieci zatruło się tlenkiem węgla. Czad ulatniał się w jednym z bloków przy ulicy Barlickiego w Świnoujściu.

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Wszyscy poszkodowani byli przytomni, trafili do szpitala na obserwację. Na miejscu interweniowało 5 ambulansów.



Tlenkiem węgla zatruły się też dwie osoby w Łobzie. Mieszkańcy budynku przy ulicy Bema zostali ewakuowani. Do szpitala trafiły 2 osoby - 74-letnia kobieta i o 2 lata starszy mężczyzna. Są w stanie stabilnym.