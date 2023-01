Papież Franciszek. Fot. pixabay.com / Annett_Klingner (CC0 domena publiczna)

Dziś w Kościele Katolickim Niedziela Słowa Bożego. To papież Franciszek ustanowił ten dzień w 2019 roku, by zaprosić do czytania Pisma Świętego i budzenia świadomości znaczenia Biblii w życiu wierzących.

Papież poświęca ten dzień jako Niedzielę Słowa Bożego, bo chciał, by Pismo Święte było księgą całego Kościoła, a nie specjalistów.



- Bo Pismo Święte łączy wyznawców Boga, łączy nas z wyznawacami judaizmu i innych odłamów chrześcijaństwa - mówi ks. Tomasz Stroynowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie. - Najbardziej Ojcu Św. zależy na tym, aby Słowo Boże stało się po prostu zwyczajnym sposobem rozmawiania katolika z Panem Bogiem - podkreśla ks. Stroynowski.



- Pismo Święte to słowo Boga - dodaje ks. Stroynowski: - Jeśli ktoś zabiera się za Pismo Święte bez modlitwy to myślę, że ta lektura może być lekturą nieudaną. Druga istotna sprawa, to świadomość różnicy kulturowej pomiędzy testami Pisma Świętego a naszą dzisiejszą rzeczywistością.



Ks. Stroynowski dodaje, że warto zacząć Biblię od czytania Ewangelii, z którą jesteśmy najbardziej osłuchani w kościele.