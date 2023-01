Najnowsze wieści z budowy obwodnicy Gryfina

Prace archeologiczne zakończone, trwają roboty ziemne - to najnowsze informacje z budowy obwodnicy Gryfina, które podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace prowadzone są na odcinku od ronda na ul. Pomorskiej do ronda na Wojska Polskiego, a także w rejonie ronda przy Armii Krajowej.



Obwodnica Gryfina będzie miała ponad pięć kilometrów. Gotowa będzie pod koniec przyszłego roku. Koszt inwestycji to 75 milionów złotych.



W kolejnych latach planowana jest budowa kolejnego odcinka. Tym razem z Gryfina do Radziszewa. Będzie to obwodnica Czepina, Nowych Brynek i Daleszewa.