Tydzień Modlitw. Nabożeństwa ekumeniczne w Szczecinie

Nabożeństwo ekumeniczne rozpocznie się dziś o godz. 18:00 w parafii prawosławnej przy ul. Zygmunta Starego.

To pierwsze w Szczecinie nabożeństwo w ramach trwającego w Polsce od środy Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W sumie w ramach tygodnia zaplanowano cztery ekumenicznie wydarzenia.Ksiądz Grzegorz Jankowiak ze szczecińskiej katedry podkreśla, że dziś świadectwem jedności chrześcijan może być chociażby pomoc Ukraińcom: - Świadectwem tego, czego wymaga od nas Jezus Chrystus, a więc tego, aby wiara realizowała się w uczynkach.Ideą Tygodnia jest poszukiwanie tego, co wspólne i bardziej tego, co łączy niż to, co dzieli - zauważa ks. Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Szczecinie: - Myślę, że każde spotkanie, które pozwala nam wspólnie rozmawiać i słuchać siebie nawzajem jest czymś, czego życzył sobie Chrystus. Nawoływał przecież do tego, abyśmy się wzajemnie miłowali.Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy się w środę.