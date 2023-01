Politycy PiS-u oddali hołd powstańcom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego działacze środowisk patriotycznych oraz szczecińscy politycy Prawa i Sprawiedliwości oddali hołd, tym którzy walczyli przeciwko Imperium Rosyjskiemu.

Kwiaty złożono pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Szczecinie.



- Marszałek Polski był wychowywany w duchu szacunku do powstańców z 1863 roku - podkreśla poseł PiS Leszek Dobrzyński: - Każdy żołnierz Wojska Polskiego był zobowiązany do tego, aby oddać honory, kiedy spotka powstańca styczniowego w mundurze. To jest człowiek, który tę tradycję docenił...



Pomimo, że powstańcy styczniowi nie walczyli na terenach Pomorza Zachodniego to oddajemy im cześć, bo znajdujemy się na ziemiach, które są dziś polskie - dodaje Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski: - O tych, którzy chcieli walczyć, choć ta walka się nie powiodła. Jednak dali siłę kolejnym pokoleniom, między innymi pokoleniu Józefa Piłsudskiego, a to pokolenie już Wolną Polskę wywalczyło.



Powstanie Styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, zakończyło się w październiku 1864 roku.