Fot. Facebook / OSP Gwda Wielka

Kilka dni spędził na drzewie - pomogli dopiero strażacy.

Ochotnicy z Gwdy Wielkiej w gminie Szczecinek, otrzymali wezwanie by ściągnąć kota z wysokiego drzewa. Zwierzę - jak mówili okoliczni mieszkańcy - od kilku dni nie schodziło na dół.



Strażacy przy pomocy wysięgnika uratowali kota i odwieźli go do schroniska dla zwierząt w Szczecinku. Kot był cały i zdrowy.