Marcin Styczeń wystąpi w Policach

Marcin Styczeń. Mat. Organizatorów

Marcin Styczeń wystąpi w niedzielę w Policach. Koncert "Święci" o 19 w kościele św. Kazimierza w Policach przy ul. Wyszyńskiego 2f.

Pieśniarz, kompozytor, autor tekstów, artysta niezależny od wielkich wytwórni - tak przedstawia muzyka ks. Tomasz Gruszto z parafii św. Kazimierza w Policach. - Natomiast zależny od swoich słuchaczy. To dla nich tworzy, wspólne z nimi odbywa podróż, która wiedzie w głąb. Obdarzony przejmującym ciepłym głosem, który koi i niepokoi, pobudza do refleksji i daje nadzieję.



Koncert "Święci" to 14 portretów świętych i błogosławionych stworzonych przez Marcina Stycznia - dodaje ks. Gruszto. - Artysta pokazuje te wybitne postacie w zupełnie nowy sposób. Widzimy ich jako ludzi, z krwi i kości, którzy przeżywali swoje osobiste dramaty, mierzyli się ze swoimi słabościami, ale nie koncentrowali się na nich, tylko radykalnie zmieniali swoje życie i szli za głosem Pana Boga.



Wśród nich będą m.in. św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II czy św. Franciszek z Asyżu.