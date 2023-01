Jach: "Niemcy zachowują się w sposób żenujący i skandaliczny"

Skandaliczne zachowanie kraju, który chce pouczać inne nacje przekonując, że są europejskim liderem - przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej poseł Michał Jach w "Rozmowach pod krawatem" ostro krytykował zachowanie Niemiec, które nie zgadzają się na przekazanie nowoczesnych czołgów Leopard 2 walczącej z rosyjską agresją Ukrainie.

Polityk PiS podkreślał, że w obliczu spodziewanej ofensywy wroga, wspieranie Kijowa jest konieczne - także dla bezpieczeństwa Polski.- Niemcy, którzy cały czas aspirują do tego, żeby pouczać innych, pokazywać się jako obrońca i lider demokracji, w tej kwestii zachowują się w sposób żenujący i skandaliczny. Patrząc na to co się dzieje na Ukrainie, gdzie są zbrodnie wojenne, ludobójstwo. Oni ciągle coś tylko zapowiadają, a następnie przeciągają i wycofują się - mówi Jach.Minister obrony narodowej Niemiec Boris Pistorius dowodzi z kolei, że wśród europejskich krajów "nie ma jednolitego podejścia" do przekazania czołgów Ukrainie. Stwierdził również, że "wrażenie, że mamy zwartą koalicję, a tylko Niemcy stoją na przeszkodzie, jest mylne".