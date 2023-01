Wzrośnie wsparcie w ramach programu "Maluch +" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do ponad dwustu milionów złotych wzrośnie wsparcie gmin naszego regionu, w ramach programu "Maluch +".

To środki przeznaczone głównie na utworzenie nowych żłobków, jak i wsparcie już działających - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Przez ostatnie 6 lat, była to kwota 52 mln zł, a więc ten wzrost jest olbrzymi - czterokrotny. To powoduje, że faktycznie będzie można przeznaczyć zdecydowanie większe środki i na utrzymanie istniejących miejsc, ale także, a może przede wszystkim - tworzenie nowych miejsc w żłobkach - podkreśla Bogucki.



Jedną z gmin, która do tej pory nie korzystała z programu "Maluch +", jest Trzcińsko-Zdrój.



Burmistrz Bartłomiej Wróbel zastrzega jednak, że w tym roku ma się to zmienić: - Warunki pozyskania środków są bardzo atrakcyjne, także tutaj na pewno będziemy aplikować. Algorytm wyliczył, że to jest w granicach miliona zł. Dla naszej gminy są to bardzo duże środki. Mamy tutaj w planie zagospodarować część istniejącego budynku przedszkola, starszaki przenieść na pierwsze piętro, o ile to się wszystko spełni, to będzie na pewno petarda.



Wnioski - w ramach nowej edycji programu "Maluch +" - można składać do 19 lutego.