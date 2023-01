Ośrodek Medycznych Technologii 3D pomógł już przy 60 operacjach

Wydrukowali ponad 100 modeli m.in. organów i dzięki nim w szpitalu przeprowadzono 60 operacji. To zasługi Ośrodka Medycznych Technologii 3D.

W szpitalu na Pomorzanach powstał ponad rok temu. To jedyny taki ośrodek w kraju. Podobne jednostki działają już w Europie i w Stanach Zjednoczonych.Modele między innymi aort czy serca tworzono na drukarkach 3D. Pomagają one lekarzom w przygotowaniu np. do operacji i zaplanowaniu leczenia. W ten sposób leczy się m.in. tętniaki aorty, guzy nadnercza czy wady naczyniowe.Najnowsza technologia pozwoli tworzyć trójwymiarowe modele organów dla konkretnego pacjenta. Lekarz może przeprowadzić symulację operacji, przećwiczyć ją przed wejściem na salę operacyjną, co pozwala na skrócenie zabiegu.Jak przyznają lekarze, takie modele 3D pozwalają także na lepsze wyjaśnienie pacjentowi, jak będzie przebiegać jego operacja - mówi Patryk Skórka z Centrum.- W części pracowni mamy drukarki, gdzie powstają nasze modele. Używamy także okularów Hololens, w których przedstawiamy pacjentowi model tętniaka, który będzie dopiero wydrukowany w postaci trójwymiarowej. Pacjent może sam manipulować danym modelem, przestawiać go, przybliżać, powiększać, według swojego uznania - mówi Skórka.Ośrodek składa się z pracowni Druku 3D i Mieszanej Rzeczywistości oraz Pracowni Symulatorów Chirurgicznych.