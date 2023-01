Solidarna Polska: zawalczymy o repolonizację SEC-u [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińska Energetyka Cieplna nie może być spółką z niemieckimi udziałami - o to apelują politycy Solidarnej Polski.

Większościowym udziałowcem SEC-u jest niemiecka spółka EON. Miasto Szczecin ma zaledwie jedną trzecią udziałów.



- Będziemy przekonywać do repolonizacji spółki - podkreśla Dariusz Matecki, przewodniczący Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim.



- Będziemy jako Solidarna Polska wzywać miasto Szczecin, żeby wspólnie usiąść i zacząć dyskusję, aby przejąć ten kapitał. Jako radny miasta Szczecin, zamierzam wysłać do prezydenta Piotra Krzystka interpelację. Ile pieniędzy miedzy innymi w dywidendach wypłynęło do tej niemieckiej spółki? - dodaje Matecki.



Do roku 2002, SEC należał w 100 procentach do miasta, jednak w 2002 roku szczecińscy radni zgodzili się na sprzedaż udziałów niemieckiej spółce.