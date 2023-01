Centrum Dialogu Przełomy świętuje swoje 7-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]

7 lat temu otwarto w Szczecinie Centrum Dialogu Przełomy. Z tej okazji zaplanowano szereg debat i pokazów filmów.

Będzie można zobaczyć m.in. wystawę poświęconą życiu codziennemu w Polsce Ludowej - mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz z Centrum Dialogu Przełomy.- Wtorek to są warsztaty dla maluchów. Ale także dla seniorów, na których będą tworzyć mapy pamięci z przynoszonych przez siebie pamiątek. Z kolei środa to dzień dedykowany przede wszystkim naszym darczyńcom. Na popołudniowym spotkaniu zostaną wręczone wejściówki do wszystkich gmachów Muzeum Narodowego. Obejrzą też bardzo dobrą wystawę, której autorką jest Paula Sendra "PRL - bieguny pamięci" - mówi Kuchcińska-Kurcz.W środę o godzinie 18 będzie pokaz filmu naszego redakcyjnego kolegi Pawła Domańskiego "Milczące pokolenie".- Rano spotkanie i debata z licealistami, podczas której dowiedzą się po co przechowywać pamięć o ciekawych miejscach i przedmiotach. Opowie o tym dr Marek Łuczak. I po co przechowywać pamięć o ludziach, których nie ma w encyklopediach, o tym opowie dziennikarka Agata Rokicka. Czwartek to z kolei dzień poświęcony 160. rocznicy powstania styczniowego i dr Wojciech Lizak o godzinie 17 zaprasza na prelekcję - mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.W sobotę zaplanowano pokaz filmu "Trzy dni w Szczecinie", opowiadającego o spotkaniu pierwszego sekretarza partii Edwarda Gierka ze strajkującymi robotnikami.