Nabrzeża Norweskie i Duńskie będą gotowe do lata [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W rejonie Kanału Dębickiego w szczecińskim porcie wykonano ponad połowę prac przy budowie nowych nabrzeży. To rejon, który jest przystosowywany do głębokości 12,5 metra.

Wykonawca firma NDI deklaruje, że w lecie będą gotowe dwa nowe nabrzeża, Norweskie i Duńskie - mówi Piotr Arabczyk, dyrektor projektu.



- Mamy zaawansowanie Nabrzeża Norweskiego, jest to około 55 procent. Dalej mamy Nabrzeże Duńskie, z 700 metrów nabrzeża zrobiono około 80%. Po drugiej stronie kanału Jest Nabrzeże Czeskie i Słowackie, gdzie jest przebudowa na odcinku kilometra. Na dziś realizujemy pierwszy etap przebudowy, jest to 316 metrów - mówi Arabczyk.



Cały czas trwa też pogłębianie Kanału Dębickiego. To basen portowy przystosowany do przeładunku drobnicy.



- Pogłębiarka tłoczy cały urobek z kanału. Tu będzie pogłębione do 12,5 metra. Dzisiaj pompujemy urobek z kanału do pola odkładu na Ostrowie Grabowskim. W najbliższych miesiącach będziemy również pompowali urobek z Kanału Dębickiego - mówi dyrektor projektu.



Cała inwestycja ma zostać zakończona w 2024 roku, a jej koszt to 450 milionów złotych.



Kanał Dębicki jest drugim rejonem w porcie po Basenie Kaszubskim, który jest przystosowywany do głębokości 12,5 metra.