Jach: politycy PE przyjmowali łapówki i atakowali Polskę

W aferę z gigantyczną korupcją w Parlamencie Europejskim zamieszane są te same osoby, które podejmowały wrogie działania wobec Polski - zwracał uwagę poseł PiS Michał Jach w "Rozmowach pod krawatem".

Przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej nie wykluczył, że skoro europejscy politycy przyjmowali łapówki za dobrą opinię m.in. o Katarze, to również mogli dostawać pieniądze od Rosji za atakowanie Polski w Unii Europejskiej.



- Na tych listach spotykamy nazwiska aktywnych polityków. W sensie atakowania Polski, przyjmowania jakiś haniebnych rezolucji antypolskich - ocenia Michał Jach.



- Była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili, od której to się wszystko zaczęło, jak wyliczył portal wpolityce.pl, od 2016 roku poparła niemal wszystkie rezolucje uderzające w Polskę. Było ich 18 - podkreśla prowadząca rozmowę Magdalena Stankiewicz.



- Jak widać, że lubi te pieniądze, to nie wierzę, że robiła to bezinteresownie - komentuje Jach.



Polityk PiS przypominał niedawne doniesienia amerykańskiego wywiadu, który informuje, że Rosja na korumpowanie polityków europejskich wydała w ostatnich latach 300 milionów dolarów.