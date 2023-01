Polski Związek Wędkarski otrzymał nowy sprzęt do walki z kłusownictwem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będą skuteczniej łapać i karać kłusowników a nawet mieszkańców, którzy wyrzucają śmieci w pobliżu rzek i jezior. Nowy sprzęt otrzymał Polski Związek Wędkarski w Szczecinie.

Kupiono między innymi fotopułapki, termowizory i smartfony. Wszystko po to, by jeszcze lepiej monitorować to co dzieje się nad akwenami.



Sprzęt trafi do Społecznej Straży Rybackiej - mówi Adam Tański, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.



- Mamy czego chronić. Ponieważ wód w naszym okręgu użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mamy ponad 6000 hektarów. To nakłada na nas sporą odpowiedzialność. Naszym zadaniem statutowym, oprócz zarybiania, jest przede wszystkim ochrona tych wód. Pozyskany dzisiaj sprzęt od jutra będzie służył ich ochronie - mówi Tański.



40 tysięcy złotych na sprzęt przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mówi Marek Subocz, prezes WFOŚiGW.



- W sposób nowoczesny, dzięki temu sprzętowi, mogą być przesyłane odpowiednie dane - również zdjęcia, w miejscach, gdzie dochodzi do kłusownictwa. Jednym z celów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest właśnie wspieranie takich działań na rzecz poprawy ochrony środowiska i ekologii - mówi Subocz.



W sumie sprzęt kosztował 80 tysięcy złotych.



W społecznej straży rybackiej w Szczecinie pracuje 200 osób.