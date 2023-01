Porty w Szczecinie i Świnoujściu na piątym miejscu wśród portów na Bałtyku w 2022 r.

Port w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Spółki portowe Szczecina i Świnoujścia przeładowały o 11 procent więcej towarów niż w ubiegłym roku. W sumie to jest prawie 37 milionów ton.

W poniedziałek w Warszawie przedstawiono wyniki polskich portów - mówił Daniel Stachiewicz, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Przyznaję, że te 36,8 miliona ton pokazuje, że Zespół Portów Szczecin i Świnoujście w minionym roku był na piątym miejscu wśród portów na Bałtyku. Tak jak Gdańsk zajął druga pozycję, co jest rewelacyjną informacją, tak tutaj możemy się pochwalić tym, że jesteśmy na piątym miejscu - mówił Stachiewicz.



Ten rok pokazał, jak polskie porty są ważne dla bezpieczeństwa państwa - mówił Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.



- Zeszły rok pokazał, jak istotne są polskie porty, jaką rolę odgrywają w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, jak zastępują wszelkiego rodzaju drogi transportu, które musiały zostać wyłączone, jak dobrze poradziły sobie w tej materii - mówił Gróbarczyk.



W sumie najważniejsze polskie porty przeładowały ponad 133 miliony ton towarów. To wzrost o 18 procent w stosunku do ubiegłego roku. W naszym porcie najwięcej wzrosły przeładunki węgla i paliw.