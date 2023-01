Przez źle zaparkowane auta służby nie mogły dojechać do tragicznego pożaru

Zostają prośby i apele o rozsądek - w ten sposób przedstawiciele służb i administracji komentują sytuację z weekendu z os. Słonecznego w Szczecinie. Tam w jednym z mieszkań wybuchł pożar, zginęła starsza kobieta.

Służby miały jednak problem by podjechać pod budynek, bo drogę zatarasowały źle zaparkowane auta mieszkańców.Nie możemy, jak w amerykańskich filmach, przesuwać czy taranować pojazdów - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Tomasz Kubiak ze straży pożarnej.- Niestety to tak nie działa, także w Ameryce. Oczywiście życie i dobro jest najwyższą wartością, ale czas taranowania, jest to czas, w czasie którego już będzie linia gaśnicza rozwinięta, a kierujący pojazdem po takich czynnościach również musi niestety liczyć się z konsekwencjami, bo takie mamy prawo, bo uszkodzi mienie. Jest to nieuregulowane bezpośrednio. Stąd pozostaje tylko apel i prośba - mówi Kubiak.Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb Józef Karbowniczyn tłumaczył, że miejsca są prawidłowo oznakowane, a Straż Miejska i Policja powinny karać kierowców.Akcja gaszenia pożaru trwała prawie sześć godzin, brało w niej udział sześć zastępów straży. Trwa ustalanie przyczyn wybuchu ognia.