Wiemy, jak będą kursować promy po otwarciu tunelu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Od czerwca mniej promów na świnoujskiej przeprawie. Znamy już przyszły rozkład.

Po otwarciu tunelu zniknie przeprawa karsiborska. Bieliki będą pływały rzadziej, ale wystarczająco, by zabezpieczyć potrzeby pieszych i rowerzystów.



Otwarcie tunelu w Świnoujściu spowoduje rewolucję, jednak miłośnicy wyspiarskiego klimatu mogą być spokojni.



- Z Uznamu na wyspę Wolin dalej będzie się można przedostać promem - mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor Żeglugi Świnoujskiej. - Nie tylko mieszkaniec Świnoujścia, ale każdy przyjeżdżający do miasta, który będzie chciał skorzystać samochodem z promu, będzie mógł to zrobić, ale tych samochodów będzie zdecydowanie mniej, na pewno sporo miejsca będzie dla rowerzystów.



Bez promu Świnoujścia nie wyobrażają sobie, ani turyści, ani mieszkańcy. - Doki są dla nas fajne, bo tu kursują duże promy. Ja lubię i w niczym mi to nie przeszkadza. To urok Świnoujścia, promy przede wszystkim - przyznają mieszkańcy.



Od czerwca na przeprawie promowej w centrum będą kursowały dwa promy Bielik i jeden Karsibór. Co pół godziny w dzień, a między 22.30 a 5.30 - co godzinę. Jednak dyrektor żeglugi uspokaja, że rozkład będzie elastyczny.