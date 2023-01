"Pamięć o nich jest ciągle żywa". Uczcili ofiary CASY

W Mirosławcu uczczono pamięć ofiar katastrofy sprzed 15 lat. 23 stycznia 2008 roku rozbił się tam wojskowy samolot CASA.

Zginęło szesnastu wysokiej rangi oficerów Sił Powietrznych oraz czterech członków załogi. - Pamięć o nich jest ciągle żywa - zapewnił dowódca 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu pułkownik pilot Marcin Szubiński. - Co roku 23 stycznia spotykamy się w tym miejscu, aby z niezmienną czcią i honorami uczcić pamięć dwudziestu ofiar tego tragicznego zdarzenia. 23 stycznia 2008 roku cała Polska wstrzymała oddech, na chwilę zamilkła tak, jak zamilkło to miejsce, w którym dziś się znajdujemy. Mimo, że naszych drogich lotników zabrał czas, to w naszej pamięci są oni ciągle żywi.Jak powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, mimo upływu lat, pamięć o ofiarach tej katastrofy towarzyszy i powinna towarzyszyć nam wszystkim. - Każdy, kto wtedy żył, pamięta tą przeszywającą informację, która dobiegła do nas wieczorem i też nie do końca wierzyliśmy, że to jest możliwe, że tu pod Mirosławcem CASA się rozbiła i że zakończyła życie znakomitych pilotów, polskich żołnierzy. Musimy pamiętać, bo pamięć jest korzeniem i rdzeniem, fundamentem naszej tożsamości i tworzy wspólnotę - powiedział Bogucki.W uroczystościach w Mirosławcu udział wzięli też najbliżsi wojskowych, którzy zginęli w katastrofie, a także zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji pilot Cezary Wiśniewski. Samolot spadł na teren lasu przy tamtejszym lotnisku i zapalił się. Komisja badająca przyczyny wypadku ustaliła, że doprowadził do niej splot wielu okoliczności, w tym między innymi nieświadome nadmierne przechylenie samolotu przez załogę.