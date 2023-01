Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budynek tak zwanej "starej olejarni" na szczecińskim Golęcinie będzie wystawiony na sprzedaż z 99 procentową bonifikatą - zgodziła się na to większość Rady Miasta na dzisiejszej sesji.

Radni opozycji z Prawa i Sprawiedliwości chcieli przy tej okazji przyjąć stanowisko, w którym zobowiązano by przyszłego inwestora do przeznaczenia choćby niewielkiej części tej nieruchomości na działalność społeczno-kulturalną dla mieszkańców dzielnicy.



Do tego nie doszło, jak argumentowali zwolennicy zgody na sprzedaż, taki warunek oznacza, że "starą olejarnią" nie zainteresuje się nikt. Bo zabytkowy budynek wymaga niezwykle kosztownego remontu. Stąd wysokość bonifikaty, miasto sprzeda "starą olejarnię" za jeden procent wartości, czyli około 50 tysięcy złotych.



Urzędnicy zapewniali, że w zapisach umowy zabezpieczą ochronę gmachu wpisanego do rejestru zabytków. W planie zagospodarowania w tym miejscu dopuszczona jest funkcja mieszkaniowa.