Nowa fabryka w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowy zakład wybudowany od podstaw produkujący urządzenia do podawania leków otwarto we wtorek uroczyście w Szczecinie Dąbiu. Zakład należy do francuskiego koncernu Nemera, który zatrudnia 3000 pracowników. W nowych budynkach znajduje się m.in. hala o podwyższonej czystości gdzie montuje się urządzenia medyczne, mówi Alberto Lozano dyrektor firmy.

- Obecnie pracuje tutaj 180 osób, a będzie mogło pracować tutaj w przyszłości nawet 300 osób. Produkujemy urządzenia do podawania leków. Mamy działy konstrukcyjne, montażu i kontroli jakości - mówi Lozano.



Nemera ma cztery zakłady w Europie i jeden w Brazylii.



- Produkujemy narzędzia do podawania leków: pompy, dozowniki, inhalatory - rzeczy, które potrzebują pacjenci, żeby dostać leki - dodaje Lozano.



Dziś oddano do użytku pierwszy etap inwestycji. Firma planuje rozbudowę, w przyszłości może zatrudniać 600 pracowników.