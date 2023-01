Radni podnoszą opłaty za żłobki i oglądają się na rząd

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podwyższyli opłaty za szczecińskie żłobki i apelują do rządu, aby dał więcej pieniędzy rodzicom - współrządzący miastem radni z Koalicji Samorządowej oraz z Koalicji Obywatelskiej tłumaczą, że rosną koszty utrzymania placówek.

To od teraz nie tylko większa - o złotówkę - dzienna stawka żywieniowa. Bo w szczecińskiej uchwale o wysokości opłaty w żłobkach zapisano mechanizm jej waloryzacji - zależny od płacy minimalnej. A że ta wzrosła, to rodzice w Szczecinie zapłacą w tym roku w sumie 480 złotych zamiast 400.



Przy wcześniejszej podwyżce radni KO argumentowali, że skoro rząd przyjął program dofinansowania dzieci w żłobkach w wysokości 400 złotych, to mieszkańcy podniesienia opłat w portfelach nie odczują. Teraz, głosując za kolejną podwyżką, radni KO i Koalicji Samorządowej przyjęli stanowisko, w którym zwracają się do rządu, aby zamiast 400 złotych rodzice dostawali 500 złotych dopłaty z budżetu centralnego.