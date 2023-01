Średniowieczny kielich z Nowogardu odnaleziony w Niemczech [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

List od Niemca do kościoła w Nowogardzie pomógł rozwiązać zagadkę - poszukiwanego od 78 lat - czternastowiecznego kielicha mszalnego, który zaginął po drugiej wojnie światowej.

Autorem listu jest Pan Gustaw, pisze w nim, że kielich został przekazany jego ojcu przez niemieckiego żołnierza.



- Jakiś żołnierz w marcu 1945 roku przywiózł całe wyposażenie parafii ewangelicko–augsburskiej z Nowogardu. Prawdopodobnie miał to wszystko dostarczyć gdzieś w okolice Greifswaldu. On był tak zmęczony, że u ojca doktora Gustawa złożył te wszystkie skrzynie i ślad po nim zaginął - wyjaśnia ksiądz Grzegorz Legutko, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie.



Obecnie kielich został przekazany przez autora listu do muzeum w Greifswaldzie.



Ksiądz Legutko jedzie w marcu zobaczyć to dzieło sztuki i ma pewien pomysł: - Gdybyśmy w jakiś sposób mogli zrobić kopię tego kielicha, która mogłaby nam służyć w liturgicznych celach, to również byłoby to pięknym darem...



Czternastowieczny kielich jest jedynym takim przedmiotem zachowanym na Pomorzu Zachodnim. Został on przekazany przez hrabiego von Ebersteina podczas konsekracji kościoła w Nowogardzie.