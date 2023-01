Goście RSnW: Rośnie wartość i rentowność polskich portów

Fot. Port Szczecin

Modernizacja i pogłębienie torów wodnych wzmocniły znaczenie polskich portów - mówił wiceminister Marek Gróbarczyk, w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W trzech największych portach: Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu przeładowano 133 milionów towarów, to wzrost o 18 procent w stosunku do 2021 roku.



- Zeszły rok pokazał, jak ważne są polskie porty - zaznacza Gróbarczyk: - To sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, wynikała ze zmiany układu geopolitycznego. Przede wszystkim zmiany potoków ładunkowych, które to w większości przypadków wjeżdżały do Polski poprzez porty.



- Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście zwiększa przeładunki w stolicy województwa zachodniopomorskiego - dodaje Gróbarczyk: - Uruchomiony został Szczecin w zupełnie innym wymiarze, oczywiście cały czas trwa modernizacja nabrzeży, aby można było przyjmować te jednostki.



W ubiegłym roku do gazoportu w Świnoujściu zawinęło 58 gazowców. Jeśli chodzi o inne towary - to przeważały surowce: węgiel, paliwa i rudy żelaza.