Zabytkowa Berlinka odzyska dawny blask [ZDJĘCIA]

Rozpoczęła się naprawa uszkodzonej, zabytkowej Berlinki. Prace potrwają jednak przynajmniej kilka tygodni.

Chodzi o pompę, która znajdowała się na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Krzywoustego. Została uszkodzona przez nieznanego sprawcę.Jak zapowiada Zakład wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie - pompa odzyska dawny blask. Trafiła do warsztatu mechanicznego szczecińskich wodociągów. Po dokładnym przeglądzie okazało się, że w kilku miejscach pękł żeliwny odlew kadłuba i odpadły ozdobne liście. Uszkodzony został również wewnętrzny mechanizm, dzięki któremu z głębokości kilkunastu metrów tłoczona jest woda.Udało się już pospawać, wyszlifować i pomalować część uszkodzeń. Zamówione zostały również brakujące elementy, które przygotowane zostaną w odlewni. Gdy już wszystko będzie gotowe, pompa wróci na swoje miejsce.Berlinkę uszkodzili nieznani sprawcy. Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 stycznia. Wszystko wskazuje na to, że w pompę wjechał samochód, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa skierował Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie.Berlinka pochodzi z XIX wieku, w sumie na ulicach Szczecina jest ich 28. Są wpisane do rejestru zabytków. W latach 2012-2017 zostały poddane renowacji.